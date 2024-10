Ars, Adorno entra al posto di Ardizzone: la decisione del Cga

Ribaltone in casa M5s

PALERMO – Con 5 voti di scarto Erminia Lidia Adorno entra all’Ars. Lo ha stabilito il Cga della Regione siciliana che ha accolto il ricorso presentato dall’ex consigliera comunale etnea ed esponente del Movimento 5 Stelle contro il provvedimento dell’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale etneo. Che, dopo il voto delle Regionali, aveva attribuito più voti alla paternese Martina Ardizzone.

Quest’ultima era, così, risultata la prima dei non eletti nella lista del M5s: la scelta del più votato, Nuccio Di Paola, di optare per il seggio conquistato a Caltanissetta “liberando” dunque quello etneo, aveva automaticamente sancito il suo ingresso all’Ars.

Il provvedimento

Il Consiglio di giustizia amministrativa alla fine ha decretato, però, che i voti raccolti dalla Adorno, secondo quanto riportato nel dispositivo, sono 1854 e non 1841 come conteggiato inizialmente. Cinque in più, dunque, dei 1849 di Ardizzone. Adorno è dunque deputata regionale in pectore, dovrà solo attendere la proclamazione ufficiale per sedersi nell’agognato scranno.

Soddisfatti i legali della neo deputata, Michele Giorgianni e Salvo Neri, che hanno seguito il procedimento sin dal primo grado. Una “disputa” della quale vi avevamo aggiornato nel corso dei mesi e che oggi giunge alla conclusione.