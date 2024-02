Ars, il ricorso in casa Cinque stelle: “Adorno ha più voti di Ardizzone”

Ecco quanto ha riscontrato il valutatore incaricato dal Cga

CATANIA – Alla fine della conta, ci sarebbero cinque voti di vantaggio a favore di Lidia Adorno. È quanto risulta nella relazione che la prefettura di Siracusa ha inviato stamani al Cga di Palermo per dirimere il caso nato in seno al Movimento cinque stelle all’indomani delle Regionali del 2022. Martina Ardizzone aveva staccato, infatti, l’ultimo ticket disponibile per Palazzo dei Normanni per soli otto voti di differenza nel collegio provinciale di Catania.

Lo scorso settembre, ritenendo ammissibile il ricorso presentato da Lidia Adorno, i giudici amministravi hanno incaricato un valutatore terzo di effettuare una ricognizione sulle preferenze espresse. Da quanto appreso, sono stati “recuperati” 13 voti in più a favore della prima dei non eletti. Stando così i numeri, Adorno supererebbe Ardizzone. Si tratta di un ingrediente significativo, perché il ricorso verteva esclusivamente su questioni aritmetiche. Le parti, però, dovranno tornare ancora una volta in aula: dopodiché verrà emessa la sentenza.