 Il ciclone e i fondi per il Ponte
Ars, l’ordine del giorno con voto segreto: i fondi per il Ponte e il ciclone

Presentato da Cateno De Luca. Governo contrario
PALAZZO DEI NORMANNI
di
1 min di lettura

 PALERMO- L’Assemblea regionale siciliana ha approvato con voto segreto – 32 voti a favore e 24 contrari – un ordine del giorno che impegna il governo della Regione a chiedere al governo nazionale di utilizzare per i territori colpiti dal ciclone Harry nella regione 5,3 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione della Sicilia, destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

L’ordine del giorno è stato presentato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, e sostenuto da Pd e M5s. Il governo Schifani aveva espresso parere contrario.

