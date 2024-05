Duecento agenti si stanno mobilitando per le ricerche

Un furgone della polizia penitenziaria francese ha subito, questa mattina, un assalto armato al casello autostradale di Eure, in Normandia. Nell’assalto due agenti, riporta Le Figaro, sono stati uccisi e il detenuto è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Due auto, secondo quanto riportato dai media francesi, hanno attaccato il furgone che trasportava il prigioniero da Rouen a Évreux: due uomini, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno iniziato a sparare contro il veicolo della penitenziaria, hanno portato via il detenuto e si sono allontanati. Una delle due auto è stata ritrovata in fiamme vicino all’ospedale di Évreux.

Secondo le prime informazioni, il prigioniero fuggito sarebbe Mohamed «la Mouche», originario del quartiere di La Sablière, a Rouen, condannato martedì scorso a 18 mesi di carcere per furti aggravati in supermercati e attività commerciali tra l’agosto e ottobre del 2019, ma che non rientrerebbe nell’elenco dei detenuti radicalizzati.

Il detenuto era stato incriminato anche a Marsiglia nel 2022 per omicidio volontario, legato al traffico di droga, commesso ad Aubagne. Prima di essere detenuto a Évreux, l’uomo era stato in carcere a Baumettes e a La Santé.

Le forze dell’ordine sono già mobiliate per ricercare il detenuto e in circa 200 stanno partecipando alle indagini.