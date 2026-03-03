Assoluzione Ingroia, dopo 2 anni ancora non depositate le motivazioni

La Procura generale non può, dunque, fare ricorso in Cassazione

PALERMO – A distanza di 2 anni e 3 mesi dal verdetto non è stata ancora depositata la motivazione della sentenza con cui la corte d’appello di Palermo, a dicembre 2023, assolse dall’accusa di peculato l’ex pm Antonio Ingroia.

Il termine massimo di 180 giorni, che una proroga per la particolare complessità della vicenda aveva concesso ai magistrati, è stato di gran lunga superato e senza il deposito delle motivazioni la Procura generale non può fare ricorso in Cassazione.

Impossibile appellare senza sapere perché la Corte, al contrario del giudice di primo grado, che gli aveva dato un anno e 10 mesi, ha assolto l’ex magistrato dall’accusa di essersi intascato illegittimamente 10mila euro a titolo di rimborso spese nel periodo in cui ricopriva la carica di liquidatore della società a capitale interamente pubblico Sicilia e Servizi. Altro aspetto rilevante della vicenda è la prescrizione. Il reato di peculato si prescrive a fine 2026, tra 9 mesi scarsi. E difficilmente una sentenza definitiva, specie in caso di nuovo rinvio da parte dei giudici romani alla corte d’appello di Palermo, possa arrivare in tempo.