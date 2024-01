Basket, la Passalacqua Ragusa si arrende a Bologna al Palaminardi

Le siciliane non bissano il successo della gara di Coppa Italia

Ragusa non riesce a bissare il successo della gara di Coppa Italia nei confronti della Virtus Bologna e cede nel match valido come prima giornata di ritorno del massimo campionato di basket femminile. La partita vedeva il ritorno sul parquet del Palaminardi, da avversaria, di Chiara Consolini: quasi 2000 punti e 247 presenze con la maglia di Ragusa tra campionato, Coppa Italia ed Eurocup.

L’inizio dell’incontro aveva fatto ben sperare il pubblico del Palaminardi, perché Thomas e compagne erano entrate con l’approccio giusto, andando anche a prendersi la doppia cifra di vantaggio. Poi la squadra di coach Vincent ha trovato le contromisure e dopo l’intervallo è salita in cattedra, senza che le padrone di casa siano più riuscite a ricucire lo strappo. Per la Passalacqua però anche note liete, rappresentate dai ritorni in campo di Ilaria Milazzo e Ivana Jakubcova, quest’ultima autrice di 7 punti di cui una tripla. Match concluso con il punteggio finale di 60-69.

Coach Lino Lardo avrà 15 giorni di tempo per potere lavorare con il gruppo al completo, dal momento che la prossima giornata Ragusa osserverà il proprio turno di riposo: “Sapevamo che non sarebbe stata la stessa partita, sapevamo che Bologna avrebbe difeso diversamente mettendo in campo una difesa da Eurolega, fatta di contatti e grande fisicità. Ci hanno tolto i rifornimenti a Chidom e anche in attacco erano più preparate – spiega l’allenatore -, tenevano bene la palla e si è vista anche la qualità delle loro giocatrici. Quindi complimenti a Bologna ma anche alle mie giocatrici che hanno messo tanto in campo. C’è adesso tempo per lavorare, per riprendere forma fisica ed energie e per fare migliorare Ilaria e Ivana. Se lavoriamo al completo possiamo migliorare tanto”.