Belmonte Mezzagno, furto in una villa confiscata alla mafia

I ladri sono entrati in un complesso residenziale in via Cosa

PROVINCIA DI PALERMO 1 min di lettura









BELMONTE MEZZAGNO – Furto in una villa confiscata alla mafia a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. I ladri sono entrati in un complesso di quattro ville in via Cosa e hanno portato via i cavi di rame in abitazione. Nel 2023 erano state rubate dalle altre tre ville tutti gli impianti elettrici. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri della compagnia di Misilmeri. A Torretta nei giorni scorsi sono stati rubati pali in metallo e recinzione in un terreno confiscato alla mafia e affidato ad un’associazione scout. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Pubblicato il









