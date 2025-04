Cani legati col fil di ferro salvati dall’associazione “Dammi la zampa”

Una delle due bestiole è ancora ricoverata in clinica per le cure necessarie

BIANCAVILLA (CATANIA) – Nel giro di pochi giorni, sono stati trovati due cani legati in malo modo col fil di ferro causando lesioni importanti agli animali. A denuncialo è l’associazione animalista “Dammi la zampa” di Biancavilla.

“Per quello che abbiamo visto e per come era stretto lo stesso fil di ferro sicuramente c’è la mano della stessa persona. Un atto orrendo brutale che va condannato e denunciato. Non tutti amano gli animali ma nessuno ha il diritto di trattarli così” dicono i responsabili dell’associazione.

I due cani per fortuna sono stati tratti in salvo in tempo anche se uno dei due è ancora ricoverato in clinica per le cure necessarie.