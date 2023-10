Bimba di un anno sfugge alla madre e cade dalla finestra: ricoverata in gravi condizioni

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara

Una bambina di poco più di un anno è caduta da una finestra di casa sua al secondo piano di un palazzo di Modena e adesso è ricoverata in gravissime condizioni.

Il terribile incidente è accaduto questa mattina, martedì 2 ottobre, in un piccolo palazzo di Strada Nazionale per Carpi, nel quartiere Madonnina.

La piccola, secondo una prima ricostruzione, era in casa con la madre, che ne avrebbe perso il controllo e sarebbe precipitata di sotto prima che la donna potesse afferrarla. La piccola avrebbe fatto un volo nel vuoto di diversi metri, finendo all’interno del cortile dell’edificio.

A lanciare l’allarme è stata la stessa madre della bimba che è corsa di sotto in preda al panico, raccogliendo in braccio la piccola per chiedere aiuto ai passanti. Qualcuno ha subito allertato i soccorsi che sono arrivati in poco tempo sul posto.

La bimba quindi è stata soccorsa, stabilizzata e trasportata d’urgenza al policlinico di Modena dove è stata ricoverata in condizioni gravi. La piccola è in rianimazione e rischia la vita.

Sul quanto accaduto sono stati avviati gli accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile per ricostruire l’incidente. Dai primissimi rilievi e testimonianze, pare che l’episodio sia da inquadrare in un gravissimo incidente domestico.