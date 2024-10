Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: requisiti, come richiederlo

Sarà possibile sostenere spese essenziali, come alimenti, farmaci e altri prodotti indispensabili

ROMA – Un nuovo bonus spesa da 1.000 euro per il 2025. Ecco la misura del governo Meloni per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica.

A differenza della Social Card, il bonus da 1.000 euro duplica il totale dei fondi che si possono ottenere.

Il bonus potrebbe essere inserito in Manovra – come ha rilevato Adnkronos – ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che non c’è ancora nulla di definitivo.

Bonus spesa 2025 da 1000 euro

Con il bonus spesa da 1.000 euro sarà possibile sostenere spese essenziali, come alimenti, farmaci e altri prodotti indispensabili per la vita quotidiana. Il bonus sarà spendibile in punti vendita selezionati, supermercati, farmacie e altri esercizi commerciali convenzionati, per assicurarsi che i fondi vengano utilizzati solo per acquisti mirati e utili alla gestione del bilancio familiare.

L’erogazione dei fondi dipenderà dal reddito dichiarato.

Chi potrà accedere accedere al bonus spesa

Per accedere al bonus spesa da 1.000 euro, il governo ha stabilito criteri molto rigidi tutti necessari, in modo da contenere la spesa pubblica prevista per questa misura:

Monoreddito : la famiglia deve essere sostenuta economicamente da una sola persona, ovvero deve avere un unico reddito;

: la famiglia deve essere sostenuta economicamente da una sola persona, ovvero deve avere un unico reddito; Disoccupazione : almeno uno dei membri della famiglia deve essere disoccupato. Questo serve a identificare nuclei familiari che si trovano in una situazione di difficoltà lavorativa. Il primo requisito, da solo non basta: se solo un genitore lavora, ma l’altro non sta cercando attivamente lavoro ( quindi è inattivo ma non disoccupato ), non si potrà accedere al bonus;

: almeno uno dei membri della famiglia deve essere disoccupato. Questo serve a identificare nuclei familiari che si trovano in una situazione di difficoltà lavorativa. Il primo requisito, da solo non basta: se solo un genitore lavora, ma l’altro non sta cercando attivamente lavoro ( ), non si potrà accedere al bonus; Isee : il reddito complessivo della famiglia, misurato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), non deve superare i 10.000 euro annui;

: il reddito complessivo della famiglia, misurato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), non deve superare i 10.000 euro annui; Minori a carico : la famiglia richiedente deve avere almeno un minore a carico;

: la famiglia richiedente deve avere almeno un minore a carico; Residenza in aree ad alta disoccupazione: un altro elemento fondamentale per accedere al bonus è la residenza in regioni caratterizzate da alti tassi di disoccupazione. Questo requisito mira a individuare una concreta mancanza di opportunità lavorative da cui deriva la difficoltà economica dei richiedenti.

Come fare domanda

Per ottenere il bonus spesa da 1.000 euro, sarà necessario presentare una domanda attraverso il sito dell’Inps dove l’utente dovrà accedere con SPID, CIE o CNS.

