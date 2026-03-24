Così parlava Carmelo Vetro, imprenditore mafioso e massone

PALERMO – “Iacolino… la campagna elettorale l’ha avuta finanziata… lui e Tamajo pure quindi… intanto lo deve fare… poi se questo favore ce lo fa… poi si vede… però a me interessa che lui deve fare quello che noi gli chiediamo… punto…”.

Vetro, Iacolino e Tamajo

Così diceva il boss Carmelo Vetro, riferendosi al manager della sanità Salvatore Iacolino. Mentre parlava con l’imprenditore messinese Giovanni Aveni, Vetro tirava in ballo anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, recordman di preferenze per Forza Italia.

“Quello che noi chiediamo” sarebbe riferito all’accreditamento della Arcobaleno Impresa Sociale srl di Aveni con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, tagliando fuori la concorrente Anfild.

Carmelo Vetro ha “interessato l’ex onorevole e attuale dirigente generale della Regione Sicilia – assessorato della Salute, Iacolino Salvatore, favarese d’origine e militante in Forza Italia, per instaurare, mantenere e rinsaldare i rapporti interpersonali con figure apicali dell’amministrazione regionale”.

Così inizia l’informativa dalla Sisco di Palermo, della squadra mobile di e della Dia di Trapani depositata dalla Procura di Palermo sui rapporti fra il boss, imprenditore e massone, Carmelo Vetro, e il manager della sanità che poco prima di finire sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata è stato nominato direttore generale del Policlinico di Messina.

Gli incontri al bar

I due hanno utilizzato WhatsApp per parlare e fissare appuntamenti. È stato Vetro a scrivergli a luglio 2025: “Buongiorno, spero stia bene. La disturbo per una cosa veloce, ho da fare lavorare quattro persone a Messina per un anno. È una società di un mio caro amico, si tratta di sorveglianza non armata h24″.

Immediata la risposta di Iacolino: “buongiorno, vediamoci più tardi al Viale della Vittoria bar Queto, ci sarò dalle 11 alle 13:30″.

Il successivo 14 luglio si incontrarono al bar Trinacria sempre ad Agrigento. E iniziarono a parlare di appalti: “Menfi… io ho scritto assieme all’ingegnere Teresi il progetto… Io abbiamo quantificato… l’idea iniziale era spendere circa due milioni di euro con ottocentottanta, novecentomila euro riusciamo a farlo riusciamo a farlo… stiamo aspettando questi benedetti finanziamenti perché c’è anche Marinella di Selinunte… un problema enorme…”.

Gli appalti

Giancarlo Teresi è il dirigente regionale dell’assessorato alle infrastrutture arrestato assieme a Vetro per corruzione. “A Menfi abbiamo degli amici… il vice sindaco. Questo fammelo sapere appena c’è questa cosa di Menfi me la fai sapere”, rispondeva Iacolino.

E poi, aggiungeva Vetro, “stiamo facendo un lavoro a Donnalucata… e e c’è sempre al porto di Donnalucata al porticciolo… e c’era un mio amico che si è aggiudicato il lavoro a Messina per guardia non armata”, raccontava l’imprenditore. L’obiettivo era “sistemare qualcuno”. Si tratta dell’opportunità di posti di lavoro che Iacolino ha poi girato a Bernadette Grasso, di Forza Italia. e vice presidente della Commissione regionale antimafia.

“L’on Grasso, la senta più tardi, buona giornata”, disse Iacolino a Vetro girandogli il numero del deputato. Grasso indicò cinque nominativi. L’opportunità alla fine sfumò e Vetro scrisse alla deputata: “… Mi dispiace, mi ritenga a disposizione per ogni cosa…”. Non sapeva la vera storia di Vetro e si è fidata di Iacolino: così ha detto Grasso sentita dai pm come persona informata sui fatti.