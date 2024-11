Ha ignorato gli avvertimenti di smettere

LIVERPOOL – Acquistava dispositivi Firestick regolari e li riconfigurava per consentire alle persone di vedere illegalmente partite di calcio della Premier League, ha ignorato gli avvertimenti di smettere ed è stato condannato a tre anni e 4 mesi di carcere per pirateria tramite il ‘pezzotto’.

È successo a Liverpool, ad essere condannato è Jonathan Edge, uomo di 29 anni. Edge in casa caricava i servizi non autorizzati sui prodotti Amazon per poi rivenderli, dopo essersi fatto anche pubblicità su Facebook, permettendo agli utenti di vedere i match di calcio in maniera illegale tramite il cosiddetto ‘pezzotto’ e alimentando la pirateria.

Il 29enne si è dichiarato colpevole di frode dopo l’azione penale intrapresa dalla Premier League ed è stato condannato a tre anni e 4 mesi di carcere dalla Liverpool Crown Court.

Secondo l’accusa, Edge avrebbe intascato almeno 18 mila euro modificando i dispositivi tra aprile 2020 e dicembre 2023 per poi metterli in vendita a 30 sterline, offrendo sconti per acquisti all’ingrosso. I dispositivi taroccati consentivano l’accesso a contenuti in abbonamento di Sky e BT Sport, oltre a una libreria di circa 10mila film, per un valore di “ben oltre un milione di euro”.

