Calcio, tolto il richiamo al 1946 dallo scudetto del Catania Fc

Una scelta che trova l'approvazione di quanti ritengono che il club rossoazzurro sia nato nel 1929

CATANIA – L’anno 1946 non fa più capolino nel logo/scudetto del Catania Fc. Una scelta che la società di Ross Pelligra ha già varato mesi fa, ma è soltanto da ieri che i tifosi se ne sono accorti. Complice il cambio di avatar sui canali ufficiali del club rossoazzurro. Un dettaglio, sì. Dietro quella data c’è però tantissimo. Per comprendere la questione bisogna fare un salto nella burroscosa estate del 1993, quando il Catania subì il tentativo di radiazione e l’obbligo di ripartire dalle serie minori.

In quella frase controversa, al Cibali si presenta l’Atletico Leonzio appena ribattezzato Atletico Catania. Un’operazione che a molti non piace, tant’è che il richiamo all’anno di rifondazione della società guidata per tantissimi anni da Angelo Massimino diventa un marchio identitario. La città è divisa tra “i veri catanesi” (i Quarantasei, appunto) e i contraffatti (in dialetto suonava diversamente). Una disputa tanto penosa quanto profonda che in qualla fase ha una duplice valenza sociale e politica. Ma che oggi non si pone più.

Gli storici del Catania hanno fatto presente però che il Catania era nato nel 1929, per poi essere sciolto nel 1943 dagli Alleati perché la società era partecipata dal Regime mussoliniano. Il club che nascerà tre anni dopo non sarà altro che l’erede diretto (nei dirigenti, nel logo e nei colori) di quel Catania che fu allenato da Geza Kertsz, lo Schindler rossoazzurro, il cui volto fa capolino tra i murales fuori dall’ex Cibali.

Esultano, intanto, gli animatori del collettivo storico-sportivo Tutto il Catania minuto per minuto: “Questo aggiornamento – hanno scritto – ci vede particolarmente d’accordo visto che, come già detto un anno fa, il riferimento al 1946 ci sembrava un’anacronistica cesura con il periodo pre-bellico”.