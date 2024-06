Torneo Nazionale Forense: gli avvocati di Palermo sono campioni d’Italia

Successo in finale contro Cosenza

La squadra degli avvocati di Palermo conquista il quinto scudetto del campionato italiano forense di calcio. Battuto in finale il Cosenza solo dopo i calci di rigore rigore: il risultato al triplice fischio è di 4-2 in favore dei siciliani.

La rappresentativa dell’ordine di Palermo, allenata dall’avvocato Pietro Alosi, raggiunge l’obiettivo dopo un percorso netto e ben strutturato. Prima il girone siciliano, poi quello nazionale e infine l’ultimo atto del torneo: in semifinale i palermitani hanno passato il turno contro i campioni uscenti di Torre Annunziata (5-4 dopo i calci di rigore). Poi il successo determinante contro Cosenza.

Solidità difensiva (un solo gol subito) e compattezza in mezzo al campo hanno spianato la strada alla squadra del capoluogo siciliano. La compagine di Alosi, però, non vuole fermarsi qui e ha già messo nel mirino la Supercoppa. Di fronte ci saranno i colleghi di Torino, che hanno vinto la Coppa Italia. Da segnalare anche la premiazione con il “Pallone d’oro alla carriera” per l’avvocato Alessandro Scibilia.