Carini, incidente stradale: 3 vetture coinvolte e 11 feriti

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica.

CARINI (PA) – Incidente a Carini, in provincia di Palermo, in via Nazionale lungo la strada statale 113, che ha il bilancio di 11 persone ferite.

Nell’incidente accaduto intorno alle 22 sono state coinvolte tre vetture che hanno riportato diversi danni. Tra i feriti la più grave è una giovane 21enne, trasportata in codice rosso in ospedale.

L’impatto è accaduto a pochi passi dal supermercato Lidl e le vetture coinvolte sono una Renault Clio con un ventenne, che era al volante, e una 17enne, una Fiat Panda con sei persone a bordo: il guidatore di 54 anni, una donna di 43 anni, una 31enne, una ragazza di 15 anni e due bambini di 6 e 8 anni e, infine, una Volkswagen Polo con a bordo 3 ragazzi, una 19enne, un 16enne e una 21enne.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini e quattro ambulanze, oltre un mezzo dei vigili del fuoco.

Si sta cercando di ricostruire l’accaduto e da una prima ipotesi si pensa che a causare lo scontro potrebbe essere stata una manovra errata di uno dei tre automobilisti.

Pochi giorni fa, sempre lungo la strada statale 113, un altro incidente ha causato la morte di Giacomo Motisi di cinquant’anni. Ieri, invece, a Palermo si sono registrate due vittime a causa di altrettanti incidenti, si tratta di Mario Di Peri e Carmelo Orlando.