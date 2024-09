Caro Sindaco, le scrivo: le erbacce stanno bene, i topi pure…

Dobbiamo vivere nello sfacelo della città favela?

Sos Palermo è la campagna di LiveSicilia.it per il decoro in città. Ecco una lettera pervenuta in redazione.

Buongiorno Sindaco, eccomi tornata ad ammirare la mia città, pulita e organizzata. Desideravo rassicurarLa sulla crescita della vegetazione selvaggia; tutto è rigoglioso, abbondante, soprattutto per i topi che ritrovano rifugio.

In questo caso si tratta di Lazio/Libertà, ma la situazione è felice pure in viale Campania. Come del resto in tutta Palermo. Bravi, procedete così: la creazione dello spazio urbano/ favela procede a ritmi grandiosi.

Passiamo ad altro. Leggo che avete raggiunto un accordo per sviluppare il decoro nei luoghi frequentati dai turisti. Mi sembra giusto, sa di “corridoio umanitario”, luoghi sicuri e puliti per chi abitualmente non vive una città devastata, e deve essere protetto.

E la città tutta? E noi cittadini non contiamo? Dobbiamo vivere nello sfacelo della città favela? I turisti apprezzano le città in cui tutto il tessuto è sano, non solo lo spazio loro “dedicato”.

L’enorme ‘parco giochi’ del centro storico deve essere governato e controllato, la città deve essere governata e controllata. Ogni singolo cittadino deve essere rispettato, attraverso l’attenzione ad esso dedicata, in termini di sicurezza, pulizia, decoro. Così come il cittadino deve essere attento e coinvolto al rispetto della città.

Non riesco a capire perché una persona come Lei, che ha guidato un ateneo, per definizione luogo in cui si sviluppano le menti, i pensieri, la conoscenza, per poi applicarle nella vita reale, non riesca a dare la svolta a questa città.

Applicando un concetto universale, basico, che si lavora per il miglioramento del bene comune. Buona giornata. (Ninfa Leonardi)

