 Caruso: "Servizio oncologico Lampedusa attenzione ai pazienti"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caruso: “Servizio oncologico a Lampedusa segnale ai pazienti”

Caruso servizio oncologico Lampedusa
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'assessore ringrazia i sanitari che hanno permesso lo svolgimento delle attività
SANITÀ
di
1 min di lettura

PALERMO – “I primi importanti risultati raggiunti dal nuovo Servizio oncologico decentrato, attivo nei locali del Poliambulatorio dell’Asp di Palermo a Lampedusa, confermano che l’assistenza sanitaria sul territorio, ancor di più nelle realtà insulari e periferiche, deve ripartire da un solido rapporto di collaborazione tra le varie istituzioni, mettendo a sistema strutture e professionalità”. Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, commentando il lavoro svolto dall’équipe oncologica del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo che ha garantito sull’isola, nei primi quattro mesi di attività, 30 visite ambulatoriali.

“Ringrazio tutti i sanitari che stanno svolgendo con impegno un servizio fondamentale a Lampedusa, garantendo continuità assistenziale e cure di prossimità”, ha aggiunto Caruso.

“Ringrazio l’oncologa Maria Rosaria Valerio, che guida l’attività, la direttrice generale del Policlinico di Palermo Maria Grazia Furnari e il direttore generale dell’Asp di Palermo Alberto Firenze, perché questa iniziativa condivisa consente di ridurre disagi, spese e spostamenti ai pazienti oncologici che vivono in un territorio insulare, offrendo equità di accesso alle cure. Auspico che progetti come questo possano essere replicati in altri contesti simili, con l’obiettivo di andare incontro sempre di più ai bisogni dell’utenza e di potenziare le attività di prevenzione sul territorio”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI