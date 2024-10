Sarà appello bis

PALERMO – Cade l’accusa di associazione a delinquere e diventa definitiva la condanna per corruzione, Ma si dovrà celebrare un nuovo processo per rideterminare la pena. Ciò significa che al momento Antonello Montante non andrà in carcere.

La decisione della Cassazione

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che annullato la sentenza di appello senza rinvio per quanto riguarda l’associazione a delinquere con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’accusa è caduta oltre che per l’ex presidente di Confindustria Sicilia anche per Diego Di Simone, ex capo della security di Confindustria, e il sostituto commissario Marco De Angelis, difesi dagli avvocati Marcello Montalbano e Monica Genovese. Erano stati condannati rispettivamente a 8 anni, 5 anni e 3 anni e 3 mesi. Le pene dovranno essere riviste al ribasso.

Con la sentenza della Cassazione diventa definitiva anche l’assoluzione per il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta.

Montante, nuovo processo d’appello

Cadono anche le accuse di rivelazione di segreto d’ufficio e accesso abusivo a sistema informatico, in quest’ultimo caso “limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014” per intervenuta prescrizione. I giudici della Suprema corte hanno disposto un nuovo processo d’appello, per ricalcolare la pena in ordine ai reati di accesso abusivo compiuti dopo il giugno 2014 e di corruzione, per i quali è stata dichiarata irrevocabile la responsabilità penale.

L’8 luglio del 2022 Montante era stato condannato a 8 anni di carcere. Sei anni in meno del primo grado, quando i giudici lo condannarono a 14 anni di carcere. Una condanna pesantissima visto che era scontata di un terzo così come previsto per chi sceglie il rito abbreviato (si partiva dunque da 21 anni).

“Siamo soddisfatti che la Corte di Cassazione abbia posto la parola fine all’ipotetico sistema Montante che non è mai esistito”, dice l’avvocato Giuseppe Panepinto, legale dell’ex leader di Confindustria Sicilia assieme all’avvocato Filippo Dinacci.

“È caduta anche l’ipotesi di corruzione nei confronti del generale Ardizzone – dice Panepinto – mentre per le altre ipotesi di corruzione leggeremo quali sono i motivi che hanno indotto la Corte a confermare i capi di accusa e valuteremo i percorsi giudiziari da proseguire sebbene la Corte abbia annullato le pene inflitte per tali capi di imputazione ritenendole inadeguate. Tant’è che ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena”.