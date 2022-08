Istruzione, Azzolina: “Meloni, io sogno invece una scuola in cui si investa”

L'ex ministra risponde alle parole dette ieri a Catania dalla leader di FdI.

CATANIA – “Cara Meloni, io sogno invece una scuola in cui si investa, come abbiamo investito noi. 10 miliardi in un anno. Con il governo Berlusconi, di cui lei era ministro della gioventu’, abbiamo vissuto un incubo. 8 miliardi tagliati all’istruzione. La differenza e’ chiara”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, di Impegno Civico, rispondendo a Giorgia Meloni che ieri a Catania ha detto di sognare una scuola in cui per essere un buon docente non bisogna avere la tessera della Cgil.