Incontri e riflessioni renderanno omaggio alla memoria

CATANIA – La Camera penale Serafino Famà ricorda l’anniversario della barbara uccisione dell’avvocato Serafino Famà. L’avvocato Famà è una figura simbolo di legalità, coraggio e indipendenza dell’avvocatura catanese.

Due giornate di incontri e riflessioni renderanno omaggio alla sua memoria e ai valori che ne hanno guidato l’impegno professionale e civile. Sabato 8 novembre, alle 16,30, nella Sala C3 del Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, si terrà l’incontro-dibattito “Trent’anni di storia dell’Avvocatura Catanese: Enzo Trantino, Nando Sambataro e Serafino Famà”. Parteciperanno i familiari dei tre avvocati e numerosi penalisti, in un momento di riflessione e memoria condivisa sull’evoluzione dell’Avvocatura e sui valori che hanno ispirato l’impegno di Serafino Famà.

La cerimonia di domenica

Domenica 9 novembre alle 9.30, nel Piazzale Serafino Famà, si svolgerà la cerimonia commemorativa con l’inaugurazione della piazza dedicata all’avvocato, seguita da un incontro sul tema “Serafino Famà: esempio di legalità e indipendenza”. Interverranno don Luigi Ciotti, l’avvocata Flavia Famà, la dottoressa Agata Santonocito, il dottore Pietro Mancuso e l’avvocato Francesco Antille, moderati dall’avvocato Goffredo D’Antona.

L’iniziativa, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, sottolinea l’alto valore civile e morale della memoria di Serafino Famà e l’impegno dell’Avvocatura nel difendere i principi di giustizia, libertà e democrazia.