Travolto da un’auto mentre era in bici: muore insegnante 57enne

La tragedia si è consumata ieri sera: ferito gravemente un secondo ciclista.

CATANIA. Stavano percorrendo la Statale 114. Erano in bici e sono stati travolti da un’auto. Ad avere la peggio è stato il 57enne Alfredo Floridia: ingegnere che insegnava all’istituto lendinose “Vittorini-Giorgia”. In una dinamica ancora tutta da ricostruire, quello che sappiamo è che l’impatto con l’auto è stato violento tanto scaraventare metri più in là rispetto allo scontro la vittima.

La tragedia si è consumata ieri sera con i soccorsi che si sono rivelati, purtroppo inutili. L’altro ciclista è rimasto ferito ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi.

Il cordoglio

“Tutto il Bici Club Villasmundo si stringe al dolore della tragica notizia del grave incidente accaduto ai due ciclisti Lentinesi Antonio La Ferla e Alfredo Floridia. Sono notizie terribili”.



“Una triste notizia colpisce ancora il mondo del ciclismo Lentinese. Antonio e l’ing. Alfredo Floridia travolti da un auto mentre si trovano fermi a bordo strada e purtroppo per Alfredo non c’è stata via di scampo I CICLOAMATORI LEONTINOI, con cui Alfredo e Antonio si aggregavano da alcune settimane e proprio domenica si era condiviso un giro fino a Palagonia, sgomenti e increduli si uniscono al dolore dei familiari. R.I.P. ALFREDO”.



“Non ho parole! Sono sconvolto! Una splendida persona!

Sentite condoglianze alla famiglia”.