Verità sul Bilancio: “Attendiamo gli atti dell’amministrazione”

Le parole del presidente del consiglio comunale Seby Anastasi

CATANIA – Seby Anastasi, presidente del consiglio comunale, autonomista lombardiano da sempre, è ottimista e non crede allo spettro di un nuovo possibile dissesto che serpeggia al Comune. Ma punta a fare un’operazione verità sul bilancio, rallentata anche dal braccio di ferro per le commissioni consiliari.

Operazione verità sul bilancio

Anastasi non si sbilancia, ma attende “che l’Amministrazione – dice a LiveSicilia – sottoponga le proposte di deliberazione e di competenza al consiglio comunale”.

Una volta delineato l’assetto delle commissioni, “uno dei primissimi passaggi – spiega Anastasi – sarà quello di audire il ragioniere generale e l’assessore per capire soprattutto com’è la reale situazione sulla fine del dissesto. Noi sappiamo benissimo che è stata fatta una proposta di transazione semplificata, tanti creditori hanno accettato, ma molti no. A quanto ammontano i crediti vantati? Come si intenderà venirne fuori?”.

Fiducia sull’amministrazione comunale

I consiglieri comunali non sono ancora pienamente al lavoro, i due mesi dal voto iniziano a pesare. “So che l’amministrazione comunale sta lavorando sul bilancio – continua il presidente – non penso che ci sia il rischio di un secondo dissesto ma il consiglio comunale deve conoscere gli atti, noi ci siamo insediati ad agosto, dobbiamo capire a che punto sia la massa passiva”.

Il tema politico

Sullo sfondo c’è anche lo stato di crisi dei Comuni. In Sicilia sono 170 quelli che hanno subìto l’invio di un commissario dalla Regione per l’approvazione dei bilanci consuntivi del 2022. L’assessore Andrea Messina, che ha firmato i provvedimenti, è convinto che “i Comuni debbano puntare molto sulla riscossione dei tributi e debbano essere sostenuti, “stiamo già lavorando ad alcuni provvedimenti della prossima finanziaria”, ha detto a LiveSicilia.

“Io parlo anche da autonomista – insiste Anastasi – come mai tutti i Comuni sono in questa grande difficoltà? Il tema è, al di là del singolo caso, che i Comuni in sofferenza sono prevalentemente meridionali, è evidente che nella contrattazione col governo nazionale bisognerà porre anche questa questione”.

Catania, il primo segnale

Intanto oggi l’amministrazione comunale invierà in giunta la bozza di bilancio preventivo: lo scopo è approvarla prima del 15 settembre per evitare il commissariamento. E l’assessore al ramo Giuseppe Marletta ha anticipato a LiveSicilia le prossime mosse sulle finanze comunali.