Cefalù, una 42enne muore per salvare i suoi cavalli da un incendio

La seconda vittima del venerdì nero dei roghi in Sicilia

1' DI LETTURA

CEFALÙ (PALERMO) – Dramma degli incendi a Cefalù, cittadina turistica della provincia di Palermo messa in ginocchio da 12 ore di fiamme. Una donna di 42 anni ha perso la vita nel disperato tentativo di liberare i cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme nel suo appezzamento di terreno. La notizia è confermata dai carabinieri e dalla Protezione Civile. La donna si chiamava Maria David ed era di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cefalù.

Si tratta della seconda vittima in questo venerdì nero dei roghi in Sicilia. Il dramma si è verificato in zona Sala Verde, a Mazzaforno, vicino a Cefalù. La donna è stata trovata morta in un canalone vicino all’autostrada. Non è chiaro se sia morta soffocata dal fumo o bruciata.