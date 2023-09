Incendi, dramma a Trappeto: un uomo è morto durante un’evacuazione

Tragedia sfiorata in via Castellana: albero cade su un'auto con a bordo una donna. Scatta l'allerta caldo

TRAPPETO (PALERMO) – Un uomo, Salvatore Albano, è morto a Trappeto, nel Palermitano, durante l’evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. L’uomo forse è stato preso dal panico e potrebbe avere avuto un malore. La persona deceduta al confine tra Trappeto e Balestrate aveva 68 anni. Il corpo dell’uomo, nato a Monreale è stato trovato in Contrada Pantalina.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Sul corpo, trovato all’esterno della casa, non ci sarebbero segni di bruciature. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico.

Albero cade su un’auto

Intanto a Palermo si è rischiata un’altra tragedia: un albero è caduto in via Castellana. Un’auto con a bordo una donna di 36 anni è stata colpita. La guidatrice è stata trasportata al pronto soccorso. Sul capoluogo siciliano continua a soffiare un forte vento di scirocco che alimenta incendi.

Rischio incendi: è allerta arancione

La situazione resta critica in Sicilia a causa del forte rischio di incendi causato dall’ondata di calore che sta colpendo l’isola. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 213 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 23 settembre e per le successive 24 ore. E’ prevista una pericolosità per tutta la regione classificata come arancione (livello di preallerta).