“Cefalux”, la presentazione del romanzo di Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra

Un'opera che intreccia due storie parallele in epoche diverse

PALERMO – Doppio appuntamento per un’opera che intreccia storia, amore, mistero e spiritualità. Il nuovo romanzo “CefaLux” degli autori Pietro Virgadamo ed Emanuele Sinagra sarà presentato in due distinti eventi. A Palermo venerdì 8 marzo, ore 17:30, al Palazzo Arone di Valentino, Corso Vittorio Emanuele 376.

“CefaLux” è un’opera che intreccia due storie parallele ambientate nello stesso luogo ma in epoche diverse: Cefalù, gioiello della costa settentrionale siciliana, il cui nome viene reinterpretato dagli autori come “Cefa-Lux”. La narrazione si snoda tra il presente e il XVII secolo, seguendo le vicende di Lux, giovane donna del XXI secolo alla ricerca di un amore autentico durante l’epidemia di Covid-19, e Pietro, medico del Seicento che sfugge all’Inquisizione spagnola mentre cerca di curare la peste.

L’impossibile diventa possibile quando i due protagonisti si incontrano grazie a una luce radiosa che illumina le antiche pietre del Bastione di Cefalù, creando un varco temporale che permette loro di superare i confini del tempo. Con un linguaggio raffinato che si adatta perfettamente alle diverse epoche narrate, il romanzo alterna sapientemente realtà, sogno e surreale, conducendo il lettore verso un finale imprevedibile che apre a una terza dimensione temporale. Un’opera originale che fonde storia, amore e mistero, in cui, come affermano gli autori, “Non è necessario conoscere per amare”.