Catania, siglato un accordo tra Confindustria e Centro per l’impiego

Il protocollo per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato

CATANIA – Potenziare i servizi di orientamento al lavoro, supportare la riqualificazione professionale dei lavoratori e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro.

Questi i principali obiettivi di un protocollo siglato a Catania tra Confindustria etnea e il locale Centro per l’impiego. L’accordo stabilisce una serie di misure coordinate per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per sviluppare percorsi formativi in linea con le competenze richieste dal mercato.

Confindustria si impegna, tra l’altro, a raccogliere i fabbisogni professionali delle aziende associate e a trasmetterli al Centro per l’impiego, che li diffonderà attraverso canali istituzionali per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Da parte sua, il Centro per l’impiego supporterà le aziende nell’attivazione di tirocini extracurriculari e nella gestione delle pratiche burocratiche, riducendone i tempi. Le parti collaboreranno per organizzare convegni e seminari informativi su tematiche di interesse comune, con particolare attenzione alla normativa giuslavoristica e alla formazione.

Un’ulteriore azione riguarda il sostegno all’autoimprenditorialità attraverso percorsi dedicati a chi intende avviare nuove attività produttive. Confindustria si pone anche come facilitatore per le aziende nella gestione delle istanze relative al collocamento obbligatorio.

Infine, è previsto uno scambio continuo di dati e informazioni per approfondire la conoscenza del mercato del lavoro locale e migliorare le strategie di intervento. L’obiettivo comune è rendere il mercato del lavoro più dinamico, inclusivo e funzionale alle esigenze del territorio.

“Ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, sostenere l’autoimprenditorialità, agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e promuovere strumenti innovativi come i tirocini e il contratto di apprendistato – ha detto il vicepresidente di Confindustria Catania Marco Causarano – sono alcune delle sfide che affrontiamo insieme”.