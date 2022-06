Code e caos al seggio ‘Marinella Bragaglia’: “Tre ore per votare” VIDEO

Una sola sezione su cinque aperta regolarmente

PALERMO – Una sola sezione su cinque aperta. Questa la situazione nella scuola ‘Marinella Bragaglia’ di Palermo, nella zona di coso Calatafimi, che non è rimasta indenne dal caos seggi che sta caratterizzando tutta la città. Due sezioni si stanno ancora costituendo, mentre negli altri mancano i presidenti. Le porte si sarebbero dovute aprire alle 7 ma a quattro ore dall’apertura ufficiale numerosi elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto. Molti dopo ore d’attesa hanno deciso di andare via.

“Sono arrivata da Cefalù alle 8 di questa mattina sono le 11 non sono ancora riuscita a votare”, è il racconto di una signora in attesa fuori dal seggio. “Devo andare a lavorare e non potrò tornare mi stanno negando un mio diritto” aggiunge un’altra persona in fila da diverse ore davanti alla scuola.