Caos seggi a Palermo, ancora 37 sezioni senza un presidente

Elettori rimandati a casa, il Comune: "Riceviamo anche insulti al telefono"

PALERMO – Elettori rimandati a casa, scrutinatori inferociti perché bloccati nelle scuole dalle 16 di sabato e il Servizio elettorale del Comune costretto a una notte di lavoro infernale con centinaia di telefonate alla ricerca di persone disponibili ad accattare l’incarico di presidente di seggio. Le Comunali di Palermo si stanno trasformando in un vero e proprio incubo. Alle 9:30 di oggi sono ancora 37 i seggi senza un presidente e che hanno dovuto respingere gli elettori giunti alle 7 per esprimere il proprio voto.

Le Donne: “Tutti rifiutano”

Da Sferracavallo allo Sperone, il quadro è uguale. “Per tutta la notte abbiamo chiamato centinaia di persone, nessuno vuole fare il presidente di seggio – dice sconfortato il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne, al telefono con Livesicilia -. Stiamo facendo un lavoro enorme, ricevendo moltissimi rifiuti e anche qualche insulto. Una situazione allucinante”.

Seggi chiusi da Sferracavallo a Borgo nuovo

Operazioni ancora bloccate alla scuola Gregorio Russo di Borgo Nuovo, dove mancano ancora quattro presidenti, e alla sezione 264 di Sferracavallo, così come alla 344 alla Zisa. All’Istituto ‘Majorana’, nella zona ovest della città, il seggio 415 non ha mai aperto, così come il 196, a Cruillas, all’interno della scuola ‘Salerno’. Tre sezioni chiuse anche all’Istituto ‘Principessa Elena di Napoli’ di via Giovanni Baviera, all’Uditore. Caos anche alla sezione 516 di Borgo Molara, con scrutatori d elettori inferociti fuori dal seggio.

Il caos di sabato

Il caos era scoppiato nel pomeriggio di ieri, con le rinunce di novanta presidenti di seggio all’ultimo minuto. Il lavoro andato avanti per tutta la notte aveva consentito di rimpiazzare alcuni presidenti, ma la situazione è rimasta critica. Chi fosse interessato a ricoprire la carica di presidente di sezione elettorale può inviare una mail indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo a: ufficiocoordinamentoelettorale@comune.palermo.it. Tra i requisiti indispensabili: il diploma di scuola superiore, il godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali e non aver parenti che sono candidati. Il compenso è di 280 euro per l’impegno nell’intera tornata elettorale, agli scrutatori va qualcosa in meno.

Lagalla: “Il governo intervenga”

“A fronte di quanto sta accadendo in molte sezioni elettorali, dove mancano addirittura i presidenti di seggio e le operazioni di voto non sono ancora state avviate, chiediamo un intervento deciso e immediato da parte del governo nazionale, affinché garantisca l’effettiva regolarità delle elezioni amministrative di Palermo”. Così il candidato sindaco del centrodestra a Palermo Roberto Lagalla.

Lomonte: “Intervenga la Procura”

“Da candidato alla carica di sindaco devo denunciare il collasso della macchina elettorale palermitana; un collasso che non ha pari dalla caduta del fascismo ad oggi. Ci sono sezioni ancora chiuse a un’ora e mezza dall’inizio teorico delle votazioni e gente che è rimandata a casa”. Lo dice Ciro Lomonte, candidato sindaco per i ‘Siciliani liberi’. “La pessima gestione di Orlando non consente neanche di esercitare un diritto costituzionale ai nostri concittadini – aggiunge – Non posso fare altro che sollecitare magistratura e forze dell’ordine ad intervenire per un fatto così grave e inaudito”.

Cuffaro: “I seggi rimangano aperti anche lunedì”

“Oggi stiamo assistendo all’ultimo scellerato atto dell’Amministrazione Orlando. Per la prima volta nella storia, a Palermo, si stanno mandando a casa tanti elettori pronti ad esprimere il proprio voto. Chiediamo al prefetto che i seggi rimangano aperti anche nella giornata di lunedì mattina per consentire a quante più persone di espletare il proprio voto e garantire così il rispetto di tale dovere e di tale diritto”. Lo dice il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro.