“Commissariare la Sicilia”, Azione raccoglie le firme anche a Palermo

PALERMO – PALERMO – Una petizione per chiedere di commissariare la Sicilia. La proposta del leader nazionale di Azione, Carlo Calenda, sbarca anche a Palermo dove il partito allestirà un punto di raccolta firme in piazzetta Bagnasco, insieme ad altre piazze in Sicilia.

“La nostra petizione per commissariare la Sicilia è un gesto di speranza che lanciamo ai siciliani, stanchi di subire un regionalismo utile solo a garantire il potere dei soliti noti, attraverso un voto clientelare ormai cancro di questa terra”, dice il segretario provinciale Roberto Lannino.

“Azione non cerca clienti ma partecipazione politica vera: vogliamo essere speranza e conforto per chi vuole ancora credere in un sistema alternativo, per chi si rifiuta che nulla può cambiare”, aggiunge.

“Vogliamo mostrarci orgogliosamente alternativi ad un sistema di potere che, da destra a sinistra, ha sempre portato avanti lo stesso copione: parlare di cambiamento senza mai cambiare nulla. E vogliamo farlo senza schiamazzi, teatro o toni scandalistici: al centro mettiamo solo la nostra visione di futuro, di gran lunga migliore di un ‘presente magico’ che ha smesso di incantare i siciliani”.