Tre simpatizzanti del leader M5s

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sono qui per salutare Conte, l’unico politico che mi ha fatto simpatia: è una brava persona”. E ancora: “Per me rimane sempre il grande presidente, bello e buono”. Queste le voci di tre donne palermitane che a Barcarello hanno accolto così il presidente del Movimento cinque stelle.

Conte inizia oggi una tre giorni in Sicilia in vista delle elezioni amministrative. Oggi il leader M5s a Palermo ha stretto in un abbraccio il candidato sindaco Franco Miceli.