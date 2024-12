Controlli nei cantieri edili del Palermitano, trovati 20 operai in nero

Ispezioni del Nucleo ispettorato lavoro dell'Arma

PALERMO – I carabinieri nucleo ispettorato del lavoro di Palermo con i colleghi delle stazioni Carabinieri, nei comuni di Balestrate, Ciminna, Terrasini, Monreale, Lascari, Bagheria, Misilmeri, Lercara Friddi, Trabia e Polizzi Generosa, nella prima decade del mese, hanno ispezionato 28 aziende, identificati 68 lavoratori di cui 20 sono risultati “in nero” e 2 in posizione irregolare.

Sono stati adottati 6 provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale per lavoro nero e per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi lavoro, contestate sanzioni amministrative per 153 mila euro e ammende pari euro 133 mila euro. Dalle ispezioni è emerso che il lavoro “nero” si attesta attualmente attorno al 30% della manodopera impiegata e presenta percentuali più alte nel campo dell’edilizia privata.