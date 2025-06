Registrato un rialzo di quasi 3 punti percentuali

Il prezzo del gas si conferma in rialzo con l’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente con la guerra in atto tra Israele e l’Iran.

Per i trader la preoccupazione maggiore è che un’ulteriore escalation possa interrompere le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, via fondamentale per gli approvvigionamenti via mare.

Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf sfiorano i 39 euro con un rialzo del 2,8%.