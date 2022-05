Cuffaro: “Nel partito di Chinnici tanti distribuiscono patenti di moralità”

Il commissario regionale della DC Nuova risponde alle dichiarazioni della consigliera comunale

PALERMO – “A Valentina Chinnici voglio solo ricordare che a distribuire patenti di moralità nei dintorni del suo partito, nel recentissimo ieri, ce ne sono stati fin troppi e che oggi scopriamo lo hanno fatto senza averne titolo. Ci risparmi la distribuzione delle sue”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla consigliera uscente Valentina Chinnici (clicca qui per leggere rilasciata a LiveSicilia).

“In questi anni, invece che in Consiglio Comunale, la Chinnici pare – continua Cuffaro – sia stata sull’iperuranio e, però, tutto sommato, questo le è servito a fare una bella foto su quello che la Giunta e la pluri variegata maggioranza di cui lei fa parte hanno fatto in questa città. Si ha ragione, Palermo non c’entra niente”.