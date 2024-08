Da oggi 41 nuovi dipendenti alla Città metropolitana di Palermo

Hanno vinto il concorso bandito dall'ex Provincia

PALERMO – Da oggi ci sono 41 nuovi dipendenti alla Città metropolitana di Palermo. In particolare si tratta di 36 istruttori amministrativo-contabili e 5 funzionari amministrativi.

Per i primi il concorso era stato bandito il 23 novembre scorso. Le domande furono 7.763, ma dopo gli scritti e gli orali solo 108 hanno ottenuto il punteggio minimo per l’idoneità ed i primi 36 sono stati dichiarati vincitori.

Tutti i nuovi assunti sono in possesso della laurea, gran parte dell’abilitazione alla professione di avvocato e molti hanno conseguito anche titoli di specializzazione post universitari.

Il personale della Città metropolitana sale a 565 unità. Soddisfazione ha espresso il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il quale, incontrando i nuovi assunti nella sala Martorana di Palazzo Comitini, ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale per il buon funzionamento dell’Ente, nell’ottica di un miglioramento dei servizi e di rilancio della Città Metropolitana di Palermo, e l’ottimo lavoro svolto dagli uffici e dalla Commissione per portare a compimento, in tempi rapidissimi, un concorso pubblico di grande complessità, svolto nella massima trasparenza.

Il direttore generale Nicola Vernuccio ha espresso “compiacimento per l’ottimo e puntuale lavoro svolto dagli uffici della Direzione delle politiche del personale che ha curato la predisposizione del bando e tutti gli adempimenti propedeutici e finali relativi all’assunzione del nuovo personale”.