Dalla domotica ai fotovoltaici: tutti i vantaggi dei sistemi smart by Powernet

Ridurre i consumi, aumentare l’efficienza, gestire ogni impianto in modo smart. Oggi più che mai, famiglie e aziende cercano soluzioni affidabili e sostenibili per affrontare il caro energia. Ed è qui che entra in gioco Powernet Srl, azienda con sede a Capaci (PA) e attiva in tutta la Sicilia, che da anni opera nei settori delle telecomunicazioni, della domotica, della videosorveglianza e, soprattutto, nell’installazione di impianti fotovoltaici per uso civile e industriale.

Fondata da un team con esperienza pluriennale, Powernet si distingue per la capacità di offrire soluzioni chiavi in mano, accompagnando il cliente dalla progettazione fino all’assistenza post-vendita. Ogni impianto o servizio è pensato su misura, per ambienti residenziali, pubblici o industriali, con un approccio orientato alla qualità e alla tecnologia più aggiornata.

Servizi su misura per ambienti sempre più intelligenti

Powernet offre un’ampia gamma di soluzioni pensate per semplificare la gestione degli ambienti e ottimizzare i consumi:

Telecomunicazioni avanzate: realizzazione di impianti telefonici e reti dati ad alta efficienza, ideali per uffici, aziende e grandi strutture.

Videosorveglianza intelligente: telecamere AI, sistemi di controllo da remoto, analisi video avanzata e rilevamento anomalie.

Domotica e IoT: integrazione di impianti intelligenti per il controllo dei consumi e della sicurezza da un’unica interfaccia.

Monitoraggio flotte GPS: geolocalizzazione in tempo reale e strumenti per la gestione operativa dei veicoli aziendali.

Progetti personalizzati: sviluppo di soluzioni hardware e software ad hoc per automatizzare processi e rendere ogni struttura più efficiente.

Pannelli fotovoltaici: risparmio, sostenibilità e ora anche promo

Il servizio fotovoltaico è uno dei fiori all’occhiello di Powernet. Che si tratti di abitazioni private o aziende, l’impianto viene studiato su misura, con tecnologie affidabili, sistemi di accumulo, monitoraggio da app e manutenzione semplificata.

Per l’estate 2025, l’azienda lancia una promo esclusiva “Fotovoltaico Chiavi in Mano”, disponibile per un periodo limitato:

-Impianto Huawei 6 kWp + 10 kWh di accumulo

-Prezzo promo: € 12.598 IVA inclusa (anziché € 13.600)

-Con codice sconto FOTOLIVE5, ulteriore -5% sul prezzo finale

-Assistenza e manutenzione incluse per il primo anno

-Detrazione fiscale: 50% su prima casa, 36% su altri immobili

-Finanziamento a partire da € 190,00/mese con Sella Personal Credit

Il tutto con installazione completa, consulenza gratuita, gestione incentivi e nessun vincolo: una proposta pensata per chi vuole autoprodurre energia pulita, abbattere i costi in bolletta e aumentare il valore del proprio immobile. I sistemi utilizzati sono certificati dai brand leader di settore, come Huawei e Trina Solar, garanzia di durata e alte prestazioni.

Gli impianti fotovoltaici oggi sono una scelta strategica: grazie alle detrazioni fiscali e ai bassi costi di manutenzione, il ritorno dell’investimento si raggiunge in media in 4–6 anni. Con Powernet il processo è semplice, trasparente e 100% personalizzato.

Trovi Powernet in Via Sant’Erasmo 37, Capaci (Palermo).

Per info e consulenze, chiama al numero fisso 091 8778615 o al cellulare 391 4526558

oppure manda una mail a info@powernetsrl.it

Per restare aggiornati su promo e novità, segui l’azienda nelle sue pagine social Instagram e Facebook.