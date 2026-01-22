Dall’Opera al jazz, su Tivùsat si celebrano le più grandi voci del momento

ROMA (ITALPRESS) – Per gli appassionati del melodramma, a febbraio Mezzo – al canale 49 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat – raccoglie alcune registrazioni delle più grandi voci del momento. E’ il caso del tedesco Jonas Kaufmann, impegnato con l’orchestra radiofonica tedesca Saarbrùcken Kaiserslautern in alcune arie di Giuseppe Verdi e Amilcare Ponchielli. La mezzosoprano statunitense Joyce DiDonato, vincitrice di tre Grammy Awards, presenta uno dei suoi ultimi lavori, Eden, un progetto che va da Biagio Marini alla contemporanea Rachel Portman- Imperdibile il recital che il Benjamin Bernheim ha tenuto con la Berliner Philharmoniker in occasione del concerto di Capodanno 2025. Un evento molto atteso in cui la voce lirica del tenore francese ha esaltato arie d’opera di Bizet, Cajkovskij, Massenet eGounod.

La voce e un genere completamente diverso: il jazz. Su Mezzo la personalità della coreana Youn Soun-Nah, la presenza scenica di Gregory Porter cresciuto in California a gospel e Nat King Cole e la classe di Robin McKelle, artista che ha dedicato tutta la carriera all’esplorazione della ricca abbondanza della musica americana.

Questa la programmazione

Grandi voci

Jonas Kaufmann, Ludovic Tèzier, Verdi, Ponchielli, Venerdì 13, ore 22:00

Joyce DiDonato, Eden, Venerdì 13, ore 20:30

Benjamin Bernheim, Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, Domenica 15, ore 20:30

Jazz Vocal

Gregory Porter, Jazzaldia, Giovedì 5, ore 20:30

Madeleine Peyroux, Grand-Thèàtre de Bordeaux, Giovedì 12, ore 20:30 Youn Sun Nah Quartet, Annecy, Giovedì 19, ore 20:30

Robin Mckelle, Hommage à Ella Fitzgerald, Giovedì 26,ore 20:30

