In manette un giovanissimo che voleva pubblicare il video

Un ragazzo di 16 anni è stato minacciato con un coltello e costretto a spogliarsi davanti ad una telecamera che l’ha ripreso, il tutto per 15 euro. L’autore di una minaccia un 19enne, evaso dai domiciliari. La vicenda è avvenuta a metà febbraio a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il 19enne ora è accusato di evasione, tentata estorsione e riduzione in schiavitù del minore.

Le minacce

Il 19enne ha lasciato l’abitazione armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna per recarsi a casa del 16enne, che però era in garage, e l’ha intimato di consegnargli i 15 euro puntando contro il coltello. I 15 euro, secondo il presunto aggressore, sarebbero spettati a suo fratello minore di 11 anni per una compravendita di cuffie auricolari.

Il ragazzino si sarebbe rifiutato di cedere i soldi e, a quel punto, sempre con il coltello alla mano, il 19enne ha condotto la vittima a casa propria, dove l’ha costretto a denudarsi quasi completamente con l’intento di immortalare poi tutto per pubblicarlo sui social. Allo stesso tempo, il ragazzo è stato costretto a consegnare al suo aguzzino il proprio cellulare. Obiettivo: fotografare e salvare i contatti telefonici dei familiari e della fidanzata del 16enne. È stato allora che il presunto aggressore ha chiamato in aiuto il fratellino, colui al quale in teoria sarebbero spettati i 15 euro, chiedendogli di fotografare e filmare quanto stava succedendo.

Il racconto alla madre

Dopo l’aggressione il 16enne è tornato a casa e ha raccontato tutto alla madre, che si è recata a casa dell’aggressore chiedendo di cancellare tutto quanto. Subito dopo è stata sporta denuncia e le forze dell’ordine hanno sequestrato di dieci telefoni cellulari, tre personal computer e due tablet. Su tutti questi dispositivi si sta procedendo con le perquisizioni informatiche, volte a verificare se ci sia rimasto all’interno del materiale dannoso per il 16enne vittima, ma anche l’effettiva proprietà.