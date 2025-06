Le ricerche per il piccolo annegato sono andate avanti per ore

Doppia tragedia in una domenica che doveva essere di relax e divertimento tra mare, piscina e laghi.

A Barberino di Muggello, in provincia di Firenze, ha perso la vita un bimbo di 10 anni che faceva il bagno nel lago. Una tragedia si è verificata pure nel Ferrarese. Un bimbo di 6 anni, di origini tedesche, dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni, all’interno del camping Tahiti, è deceduto. Il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale dove era stato trasportato in elicottero all’ospedale in codice di massima urgenza.

La tragedia a Barberino di Mugello

Il piccolo che si è tuffato nel lago di Barberino era in compagnia della famiglia e stava facendo il bagno, vicino alla spiaggia di Cavallina, quando è stato visto per l’ultima volta.

La famiglia accortasi della scomparsa ha dato l’allarme. Da quel momento, le 17 circa, sono partite le ricerche che hanno impegnato carabinieri e vigili del fuoco. Lo hanno cercato per circa due ore, dall’alto, sorvolando il lago con l’elicottero Drago, in acqua con imbarcazioni per scrutare la superficie del lago, e anche via terra, cercando tra la vegetazione delle sponde.

Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a trovarlo, immergendosi nella zona dove era stato avvistato l’ultima volta prima di sparire. Poco distante i sub hanno individuato sul fondo del lago, a circa 7 metri dalla riva, il corpo senza vita del piccolo e lo hanno recuperato.

Da chiarire se si sia trattato di annegamento o se il bambino abbia accusato un malore.

La tragedia in piscina

Il bimbo di 6 anni annegato in piscina è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri. Anche in questo caso non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. È stata disposta l’autopsia.

