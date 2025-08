È morto il giornalista Piero Messana, una vita tra redazioni e sport

Da un anno lottava contro una malattia

È morto Piero Messana, giornalista e operatore dell’informazione tra i più conosciuti nel Trapanese. Aveva 61 anni e da circa un anno lottava contro una malattia.

Laureato in Scienze della comunicazione multimediale all’università Kore di Enna, ha lavorato per decenni nel mondo dell’informazione locale. Ha collaborato con diverse emittenti televisive: Telejato, Videosicilia, Retesei e Alpa Uno, dove era il vicedirettore. Ha scritto per diverse testate.

Negli anni Novanta fu eletto consigliere comunale ad Alcamo. Ha mantenuto a lungo un interesse attivo per la vita politica cittadina, pur senza incarichi diretti successivi.

Messana era anche molto legato al mondo dello sport. Appassionato di basket e calcio, nel 2018 fondò la Golfo Basket, squadra femminile che riuscì a riportare l’attenzione sul movimento cestistico cittadino. Ne divenne presidente e per anni ne ha curato in prima persona la crescita e la visibilità. A febbraio scorso, a causa dei problemi di salute, aveva lasciato ogni incarico.