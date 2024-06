Eolie, l’allarme di Federalberghi: trasporti precari, danni al turismo

Gli albergatori: inascoltate le nostre richieste alla Regione

LIPARI – “Nessuna risposta alle nostre richieste su costi troppo elevati e trasporti precari”. Questo è quanto sostiene il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Christian Del Bono, dopo aver incontrato, durante il Marefestival di Salina l’assessore alle infrastrutture della regione Sicilia Alessandro Aricò.

“Tra le richieste che noi operatori avanziamo ad Aricò e alle quali non riceviamo risposte: rintracciare le risorse necessarie a far rientrare gli insostenibili aumenti tariffari che gravano sui mezzi operati in convenzione ministeriale; adottare un sistema di monitoraggio della qualità/quantità dei servizi; istituire un tavolo tecnico permanente di confronto finalizzato al miglioramento dei servizi; ripensare il sistema degli abbonamenti, troppo rigido e penalizzante per i lavoratori del settore privato e il turismo residenziale”.

“Rimane, inoltre, sul tavolo la complicata problematica inerente alla ‘traballante’ convenzione regionale sui servizi integrativi a mezzo navi, sottoscritta a fine maggio tra la Regione e Sns e già in scadenza a settembre 2024″.

“Le numerose corse omesse in bassa e media stagione, le carenze dei servizi a mezzo navi e, quindi, la precarietà che avvolge l’intero sistema dei collegamenti marittimi rappresentano un grosso vincolo allo sviluppo e causano anno dopo anno ingenti danni all’economia turistica delle nostre isole, anche perché scoraggia l’utenza nei weekend e riduce gradualmente, anziché ampliare, il numero di mesi di apertura delle strutture”.