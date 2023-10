Fedagricoltura a fianco dei viticoltori siciliani danneggiati dalla peronospora

"Confidiamo che nella legge di stabilità venga implementata la cifra destinata alle imprese"

PALERMO – Giancarlo Granata, presidente di Fedagricoltura per la provincia agrigentina e dirigente regionale della stessa organizzazione, che aderisce alla confederazione CIFA Italia, esprime soddisfazione per la declaratoria di calamità naturale da parte della giunta regionale siciliana in merito ai danni derivanti dalla peronospora che, nel mese di maggio, ha aggredito i vigneti della regione.

“Siamo a fianco dei nostri agricoltori colpiti da questa calamità e siamo fiduciosi nell’attenzione posta dal governo regionale al grave problema” dichiara Granata. E prosegue: “In quasi tutto il territorio i danni sono stati rilevanti, in particolare nelle province di Agrigento, di Trapani e di Palermo con perdite che vanno dal 25% al 90% della produzione”.

“Confidiamo, prosegue Granata, che nella prossima Legge di stabilità il Palamento implementi la cifra destinata a ripagare le imprese, anche in considerazione del riconoscimento dello stato di crisi di mercato che ha colpito il comparto dell’uva da tavola nelle annate precedenti”.

“Siamo sicuri dell’attenzione del ministro Lollobrigida nei confronti di questa problematica, così come siamo convinti della necessità di implementare lo stanziamento nazionale a sostegno della viticoltura siciliana. È indispensabile un impegno da parte di tutte le forze politiche in questa direzione, al fine di individuare le risorse necessarie” conclude il presidente.