 Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese

1 min di lettura

Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI