Forza Italia Giovani, la delegazione siciliana al primo Raduno Azzurro

Tantillo e Montemagno in Trentino Alto Adige

PALERMO – La delegazione siciliana di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario regionale Fabrizio Tantillo e dal vice segretario nazionale Antonio Montemagno, ha partecipato in Trentino-Alto Adige al primo Raduno Azzurro della Segreteria nazionale e dei segretari regionali del movimento giovanile.

Raduno Azzurro

L’iniziativa, durata tre giorni, è stata dedicata al confronto politico e organizzativo, con l’obiettivo di definire le linee programmatiche e le attività dei prossimi mesi. Tantillo ha illustrato l’esperienza della Sicilia, evidenziando il ruolo dei giovani nel percorso di crescita del partito e nel radicamento sul territorio.

Ai lavori ha preso parte anche il segretario nazionale Simone Leoni. Nel corso degli incontri sono stati affrontati i principali temi dell’attualità politica, il ruolo delle nuove generazioni nella formazione della futura classe dirigente e le priorità organizzative del movimento.

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Azzurra Libertà

Tra gli argomenti discussi anche le prossime iniziative nazionali, con particolare riferimento ad Azzurra Libertà, appuntamento dedicato al confronto, alla formazione e alla partecipazione di amministratori, dirigenti e giovani militanti.

Al termine del raduno, Fabrizio Tantillo ha sottolineato il valore dell’iniziativa. “Torniamo da questa esperienza con più entusiasmo, idee e consapevolezza delle sfide che ci attendono. Il confronto con la Segreteria nazionale e con tutti i segretari regionali ha rafforzato il nostro senso di appartenenza e la volontà di continuare a lavorare in sinergia per dare risposte ai giovani. Ora siamo pronti a mettere in campo quanto emerso, a partire da Azzurra Libertà, momento fondamentale di partecipazione, crescita e rilancio della nostra azione politica sul territorio”.