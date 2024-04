Forza Italia-Noi moderati: intesa per le Europee, novità sul simbolo

La sintesi al centro in vista dell'appuntamento

PALERMO- L’intesa tra Forza Italia e Noi Moderati, per una lista comune alle Europee, è praticamente formalizzata, anche se l’ambizione è quella di andare oltre il semplice orizzonte elettorale. Si attende, a questo punto, stando alle notizie che arrivano da Roma, solo l’ufficializzazione congiunta.

La sintesi siglata dai due partiti avrà delle conseguenze sulle liste, con la possibile candidatura di Antonello Antinoro in Sicilia, ma non è escluso che ci siano anche altri nomi in campo. Altre indiscrezioni giungono sul simbolo che dovrebbe contenere anche la scritta ‘Noi Moderati’. Era una delle richieste dei centristi. (aggiornamenti)