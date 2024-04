Intesa Forza Italia-Noi Moderati: ‘l’incognita’ fra Tamajo e Falcone

Si intensificano i contatti in vista delle Europee

L’incontro atteso c’è stato, a spizzichi e bocconi, ma non fisicamente. Antonio Tajani e Maurizio Lupi, rispettivamente comandanti di Forza Italia e Noi Moderati, ieri, si sono sentiti a distanza: non è dato sapere se a voce o con il whatsapp. L’idea è quella di unire le forze, per un accordo che coinvolga le Europee, ma vada oltre. I soliti bene informati sostengono che i due si vedranno dal vivo solo per la ratifica, quando cioè ogni cosa verrà sistemata.

Nel frattempo, fervono i contatti tra le rispettive truppe politiche. Per un motivo concreto. Le nuove liste di un’intesa nazionale a un passo dovranno essere redatte senza perdere troppo tempo, mentre si avvicina la scadenza di giugno. Siamo appena, ovviamente, a un abbozzo di ragionamento. Ma, siccome la matematica non è un’opinione: con l’ingresso di ‘Noi Moderati’, qualcuno dei forzisti dovrà farsi da parte. In Sicilia, il papabile per la candidatura è Antonello Antinoro.

Le previsioni? Bisognerà valutare l’impatto del centrista e i voti che saprà attrarre. La competizione interna sembra già all’insegna dello scontro ‘amichevole’ tra Edy Tamajo e Marco Falcone, entrambi assessori del governo Schifani. C’è Caterina Chinnici che arriva dal Pd, ci sono gli altri pronti alla sfida. Chi sarà l’incognita?