Franco126 in tour: ad agosto tappa a Catania per Sotto il Vulcano Fest

Il cantautore romano sarà uno degli artisti che si esibirà a Villa Bellini

CATANIA – “Vuoi conoscere il tuo destino? 16/12/2024 14:00h” il ritorno sui palchi italiani di Franco126 la prossima estate parte da qui, da un messaggio sibillino sul biglietto di un veggente trovato tra i vinili usati di Porta Portese. Proprio lunedì 16 dicembre alle 14 il cantautore romano, tra i più talentuosi della sua generazione, ha annunciato le date del suo tour 2025, che farà tappa anche a Catania. Appuntamento il 24 agosto alla Villa Bellini.

Franco126 sarà uno degli artisti sul palco della nuova edizione di Sotto Il Vulcano Fest, la kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Poterà sul palco il suo sound, fresco e coinvolgente, vicino negli ultimi progetti sempre più alla canzone d’autore.

I biglietti per le date saranno acquistabili online a partire da martedì 17 dicembre alle ore 14:00 su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets), circuiti abituali e su www.futuripossibili.com

Chi è Franco126

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un autore di canzoni romano. Centoventisei come i gradini della scalinata di Viale Glorioso a Trastevere, già cara a Sergio Leone e luogo d’incontro della storica crew di Franco.

La sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. Lo stile vagamente rétro fa il paio con una timbrica ruvida e veritiera, un perfetto contrasto dolce amaro capace di avvolgere il cuore.

“Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso con forza dal tam tam del web ed entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, certificato attualmente Doppio Disco di Platino, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo.

Un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018. A ottobre 2018 Franco126 debutta col suo primo singolo da solista “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche.

L’intesa artistica con il produttore Stefano Ceri è il viatico giusto alla lavorazione del primo disco solista di Franco126 che uscirà il 25 gennaio 2019 e si intitolerà Stanza Singola. Le dieci tracce che compongono l’album sono il risultato di un’evoluzione stilistica di Franco, sia nella scrittura dei testi, sia nel concepimento sonoro dei brani. Il risultato è un disco cantautorale contemporaneo, che si riflette con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni settanta e ottanta.

I trascorsi rap di Franco e il suo inconfondibile timbro vocale conferiscono ulteriore unicità ai brani. La title track “Stanza Singola”, unico featuring del disco, è l’incontro artistico con Tommaso Paradiso. In alcuni brani risuonano impeccabili le chitarre di Giorgio Poi. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica, mettendo d’accordo vecchi fan e nuovi estimatori.

I brani “Frigobar”, “Ieri l’altro”, “Stanza Singola” e “Brioschi” raggiungono il disco d’oro certificato Fimi riscuotendo milioni di views sulle piattaforme streaming. La dimensione live conferma la solidità e la coerenza del percorso scelto: accompagnato da una band di cinque elementi su un palco che riproduce le fattezze di una stanza d’albergo, Franco126 diverte ed emoziona un pubblico crescente di affezionati che si affollano in un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. L’estate 2019 lo vede protagonista di oltre 50 date nei maggiori festival.

La sua scrittura e anche messa al servizio di alcuni brani di successo come “Stupida Allegria” di Emma, “Vento sulla Luna” di Annalisa e “Margarita” di Elodie e Marracash. Il legame con la scena rap è confermato da numerose collaborazioni tra cui spiccano quelle con Fabri Fibra (Come Mai), Noyz Narcos Borotalco), Gemitaiz e Venerus (Senza di me), Gianni Bismark (Università, Mi sento vivo) e il produttore Night Skinny (Stay Away).

Nel 2019 è inoltre parte del progetto “Cuore Sangue Sentimento” che vede coinvolta tutta la crew 126. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. L’album è stato certificato disco D’Oro.

Dal 2022 ad oggi collabora, tra gli altri, con Loredana Berté nel singolo “Mare Malinconia” e Marco Mengoni in “Un’altra storia”, avendo in più un ruolo da protagonista in “Cristi e Diavoli”, il primo album ufficiale della Lovegang126, storico collettivo rap romano in cui figurano anche Ketama126, Asp126, Ugo Borghetti, Pretty Solero, Drone126 e Nino Brown.