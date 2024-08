Erano a bordo di un'auto, anche quella non pagata

L’AQUILA – Dieci giorni trascorsi, da una coppia, in un hotel de L’Aquila, ma al termine della vacanza hanno provato a scappare senza saldare il conto, la fuga, però, è durata poco perché la polizia li ha inseguiti e bloccati lungo l’A24. Per la coppia è scattata una denuncia per truffa.

La coppia, mercoledì 7 agosto, aveva terminato il suo soggiorno e si stava preparando alla partenza. Prima di lasciare la stanza, però, dalla reception hanno segnalato anomalie nel bonifico effettuato, irregolarità che non avevano permesso all’albergo di incassare il denaro.

La fuga

La coppia – stando al racconto fornito dall’hotel – ha tentato prima di difendersi, accampando scuse di natura tecnica, ma quando è stato chiaro che il piano stava fallendo hanno cercato di approfittare di un momento di distrazione del personale per fuggire, a quel punto senza pagare il conto e a bordo di una vettura a noleggio anche questa, si è poi scoperto, non pagata.

Gli albergatori hanno chiamato la polizia, fornendo dettagli sui due e sulla macchina. La coppia è stata rintracciata dagli agenti sulla A24 ancora in provincia de L’Aquila, all’altezza dello svincolo di Tornimparte.

L’auto non pagata

Dagli accertamenti sui due sono emersi vari precedenti per truffa e reati contro il patrimonio. La ragazza, infatti, era stata già denunciata per appropriazione indebita proprio per non aver pagato il noleggio dell’auto sulla quale viaggiavano, e del resto neppure l’aveva riconsegnata alla scadenza del contratto. Il giovane al volante, invece, era senza patente e aveva violato l’obbligo di dimora del Comune di residenza, da cui si era allontanato senza autorizzazione.

In auto, sotto il sedile, la polizia ha pure ritrovato una pistola scacciacani completa di caricatore ed 8 cartucce. I due sono stati denunciati per truffa in concorso e il ragazzo anche per guida senza patente, oltre ad essere segnalato per l’inosservanza dell’obbligo di dimora.