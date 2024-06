Gela, Terenziano eletto nuovo sindaco: sconfitto il centrodestra

Con lui si complimenta l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo

GELA (CALTANISSETTA) – Sconfitta per il centrodestra a Gela nel turno di ballottaggio. Ad avere la meglio è Giuseppe Terenziano Di Stefano che ottiene il 61,34% delle preferenze, la sfidante Grazia Rita Cosentino si è fermata al 38,66%.

Terenziano Di Stefano: “Gela può tornare una grande città”

“Si tratta di un lavoro incessante con tutta la coalizione che ha creduto nella mia persona. La gente ha capito e io sono contento per la nostra città e la mia famiglia che mi ha supportato in questi mesi. Gela tornerà a essere una grandissima città”, sono le prime dichiarazioni del neo eletto Giuseppe Terenziano Di Stefano.

Lombardo: “Felice per questa elezione”

“Sono molto contento per il successo di Terenziano Distefano nuovo sindaco di Gela. Non solo perché è stato un militante autonomista della prima ora, ma perché credo che avrà la libertà e la forza necessarie per imprimere una svolta allo sviluppo della città, incentrato sulla sua storia, sui beni culturali, sulla ricchezza del mare e della terra e sopratutto sull’intelligenza e sulla passione dei gelesi”.

Sono le dichiarazioni di Raffaele Lombardo che commenta l’elezione del neo sindaco sostenuto da sette liste: Pd, M5s, Autonomisti, Libertà-De Luca Sud chiama Nord, Pci, e due civiche, Una buona idea e Maurizio Melfa in Azione.

Barbagallo: “Centrosinistra sceglie candidati di qualità”

La vittoria di Giuseppe Terenziano Di Stefano è stata commentata anche dal segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“È la dimostrazione che quando il centrosinistra sceglie candidati di qualità, c’è un progetto chiaro per la città e i partiti compiono scelte di spessore nella composizione delle liste, viene premiato dagli elettori”.