 Gianni Alemanno a Catania: il tour siciliano dopo la scarcerazione
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Nell'Isola per illustrare il passaggio da "Indipendenza" a "Futuro Nazionale"
POLITICA
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CATANIA – Sabato di appuntamenti nell’Isola per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, atteso in Sicilia per incontrare amici, sostenitori e simpatizzanti. Al centro della doppia tappa, le ragioni politiche di una nuova fase che punta al rilancio della destra sociale.

Il fulcro del programma catanese si terrà nel pomeriggio di sabato 11 luglio all’Airone City Hotel (via Nuovalucello, 81). I lavori si apriranno ufficialmente alle ore 16:30 con un incontro riservato alla stampa, a cui farà seguito, a partire dalle ore 17:00, l’assemblea pubblica con i cittadini e i quadri locali.

La giornata siciliana di Alemanno comincerà però già in mattinata nel cuore dell’Isola: alle ore 10:30 è infatti previsto un primo incontro a Enna, presso l’Hotel Sicilia in piazza Napoleone Colajanni, 7.

Durante i due appuntamenti, il leader politico illustrerà i dettagli e i retroscena che hanno portato alla confluenza del suo movimento “Indipendenza” all’interno di “Futuro Nazionale”. Una scelta – spiegano gli organizzatori – mirata a costruire e strutturare un nuovo soggetto partitico che possa rappresentare “una formidabile occasione per l’affermazione di una destra sociale” radicata sui territori, a partire proprio dalla Sicilia.

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