Ristoratrice trovata morta, l'autopsia e l'inchiesta per istigazione al suicidio

Gli sviluppi del caso

Prevista oggi l’autopsia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice del Lodigiano trovata morta dopo essere stata attaccata sul web per una recensione ritenuta fasulla. Aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio. In commissione Sanità al Senato inizia oggi l’esame del ddl contro chi istiga a comportamenti che inducono a gravi disturbi alimentari: pene fino al carcere.